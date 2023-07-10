Кассетные боеприпасы для Киева и дебаты перед саммитом НАТО. События вокруг Украины

Украина попыталась нанести ракетный удар по Крымскому мосту, российские средства ПВО перехватили и уничтожили ракеты, сообщил в понедельник начальник Главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) России Виктор Афзалов.

Президент РФ Владимир Путин 29 июня в Кремле на протяжении почти трех часов беседовал с руководством и командирами ЧВК "Вагнер", сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, участники беседы заявили о готовности "дальше продолжать сражаться за Родину".

МИД Китая и Международная организация инвалидов (Handicap International) осудили решение США передать Украине кассетные боеприпасы, тогда как Евросоюз это решение фактически одобрил.

Между странами НАТО нет единого мнения по вопросу принятия Украины в альянс. Судя по заявлениям лидеров и высокопоставленных представителей ряда государств, Киев не будет приглашен в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за минувшие сутки уничтожили на донецком направлении до 275 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 1 танк и 4 автомобиля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На запорожском, краснолиманском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили порядка 330 человек.

Уничтожены склады боеприпасов ВСУ около Николаева и Краматорска. В районе города Орехова Запорожской области поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ.

Наемники

Более 11,6 тыс. наемников из 84 стран прибыли на территорию Украины с начала СВО, более 4,8 тыс. из них ликвидированы, еще 4,8 тыс. сбежали. Действовать в рядах ВСУ продолжают немногим более 2 тыс. наемников, сообщило Минобороны России. По его данным, наиболее многочисленные группы наемников прибыли из Польши, США и Канады, Грузии, Великобритании и Румынии, Хорватии, а также из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии.

В Минобороны России отметили, что в связи с сокращением притока наемников из европейских стран Украина за последний месяц развернула вербовку наемников в Аргентине, Афганистане, Бразилии, Ираке и подконтрольных США районах Сирии, а также активизировала эту работу в самих США и Канаде.

Ракетные удары

Украина в воскресенье тремя ракетам С-200 атаковала Крымский мост, доложил начальник Главного штаба ВКС России начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. "Средствами противовоздушной обороны уничтожены три ракеты, атаковавшие керченский транспортный переход и аэродром Морозовск. Жертв и разрушений нет", - отчитался Афзалов.

Как уточнили в Минобороны России, атаке подверглись также объекты в Ростовской и Калужской областях. Удары наносились советскими зенитными ракетами С-200, "переоборудованными в ударный вариант с целью поражения наземных целей". Средствами ПВО уничтожены две ракеты, еще две ракеты отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений нет.

Президент и "Вагнер"

Во встрече Путина с представителями ЧВК "Вагнер" участвовали 35 человек - "все командиры отрядов и руководство компании, включая самого [Евгения] Пригожина", сообщил Песков. По его словам, подробности встречи неизвестны. "Единственное, что мы можем сказать: президент дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня", - добавил Песков.

Он также рассказал, что Путин "выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения". При этом "сами командиры изложили свою версию произошедшего [24 июня], они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего, и также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину".

Кассетные боеприпасы

"Безответственная передача кассетных боеприпасов" США Украине может привести к гуманитарным проблемам в зоне конфликта, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Она подчеркнула, что "соответствующие стороны не должны подливать масло в огонь во избежание обострения противоречий и эскалации украинского кризиса".

С осуждением решения Вашингтона выступила Международная организация инвалидов. В ее заявлении отмечается, что 90% убитых и раненых в результате применения кассетных боеприпасов "составляют мирные жители, половина - дети".

Евросоюз "в целом поддерживает предоставление боеприпасов Украине для самообороны", заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали, комментируя решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы.

Германия "не поставляла и не будет поставлять" кассетные боеприпасы Украине, заявил представитель МИД ФРГ. Кроме того, источник в правительстве ФРГ подтвердил, что Берлин не намерен передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Великобритания не поддерживает использование кассетных боеприпасов, однако каждая страна вправе самостоятельно принимать решение об их передаче Украине, заявил представитель британского премьера.

Украина и НАТО

Страны - члены НАТО обсуждают возможность не обязывать Украину выполнять план действий по подготовке к членству в альянсе, но это решение пока не принято, сообщил генсек организации Йенс Столтенберг накануне саммита альянса в Вильнюсе. По его словам, все натовские страны сходятся во мнении, что Украина однажды присоединится к альянсу.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден по итогам переговоров в Лондоне высказались за сохранение помощи Киеву, однако не упомянули перспективы членства Украины в НАТО. Это следует из коммюнике, распространенного канцелярией главы британского правительства.

В понедельник вечером Байден прилетел в Литву на саммит НАТО.

Власти Германии считают, что время для приглашения Украины в НАТО еще не пришло, сообщил источник в правительстве ФРГ, добавив, что "среди союзников пока нет консенсуса" по этому вопросу. Источник рассказал, что Германия наряду с другими странами Группы семи работает над документом по гарантиям безопасности для Украины на двусторонней основе, в нем не содержится обязанности по оказанию взаимной военной помощи.

Страны - члены НАТО не единодушны в вопросе сроков возможного присоединения Украины к альянсу, признал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, поддержав создание Совета НАТО - Украина, отметил, что вступление Украины в альянс может произойти только после завершения конфликта с Россией.

Членство Украины в НАТО "будет иметь очень и очень негативные последствия для всей и так полуразрушенной архитектуры безопасности в Европе и будет абсолютной опасностью и угрозой" для России, заявил Песков.

Танковое СП

Немецкий концерн Rheinmetall, крупнейший в ФРГ производитель вооружений, в течение ближайших 12 недель откроет на Украине завод по производству танков и другой боевой техники, сообщил телеканал CNN со ссылкой на интервью главы компании Армина Паппергера.

По его словам, Rheinmetall будет производить на предприятии вооружения совместно с украинской государственной компанией "Укроборонпром". Паппергер также сообщил, что компания будет обучать украинских военных техническому обслуживанию танков и другой бронетехники, произведенной на новом заводе.