ЦПВС сообщил о пяти нарушениях воздушного пространства Сирии

По словам заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Олега Гуринова, за сутки зафиксировано 13 случаев нарушений механизма деконфликтации со стороны беспилотников международной коалиции

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Истребители и самолет-разведчик проамериканской коалиции пять раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

По его данным, за сутки зафиксировано 13 случаев нарушений механизма деконфликтации со стороны беспилотников международной коалиции, в том числе в районе, закрытом для полетов из-за проведения на севере САР совместных российско-сирийских учений.

"В районе Эт-Танф за прошедшие сутки зафиксировано пять нарушений воздушного пространства САР парой истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и одним самолетом МС-12 коалиции", - добавил Гуринов.