Курганмашзавод досрочно отгрузил Минобороны РФ партию БМП-3

Предприятие также поставило первую партию БМП-2 с модернизацией под модуль "Бережок"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Курганмашзавод (КМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") досрочно отгрузил Минобороны России новые, а также прошедшие капитальный ремонт боевые машины пехоты БМП-3. Об этом журналистам сообщили в холдинге во вторник.

"Курганмашзавод" опережающими темпами отгрузил очередную партию боевых машин пехоты в рамках гособоронзаказа. В июне закрыты контракты с Минобороны РФ со сроком исполнения в ноябре как по поставке новых БМП-3, так и БМП-3 после капитального ремонта. Всего за первое полугодие текущего года предприятие изготовило 95% продукции от общего объема выработки за 2022 год", - сообщили в холдинге.

Боевая машина пехоты БМП-3 разработана во второй половине 1980-х годов в Специальном конструкторском бюро машиностроения (СКБМ), изготовитель - КМЗ. Вместимость - три члена экипажа и до семи десантников. Плавающая машина вооружена пушкой калибра 100 мм с возможностью запуска управляемых ракет и тремя (спаренный и два курсовых) пулеметами калибра 7,62 мм. Масса - 18,7 т, скорость по шоссе - 70 км/ч. Состоит на вооружении с 1987 года.

Также в конце июня была отгружена первая партия боевых машин пехоты БМП-2 с модернизацией под боевой модуль "Бережок".

"Буквально за несколько месяцев этого года на Курганмашзаводе был освоен капитальный ремонт шасси БМП-2 с модернизацией под боевой модуль "Бережок". Первая отгрузка изделий прошла в последних числах июня, на месяц раньше намеченного контрактом срока. И механические модули с модернизацией под "Бережок" поставляются заказчику с апреля также с опережением графика", - сообщили в холдинге.

Производственная программа предприятия во втором полугодии подразумевает производство на 30% больше продукции, чем за прошедшие шесть месяцев, отметил исполнительный директор завода Петр Тюков, слова которого привели в "Высокоточных комплексах".

БМП-2М - модификация выпускающегося серийно с 1980 года БМП-2 с боевым модулем "Бережок", который вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 получил комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты. Боевой модуль "Бережок" повышает боевые возможности БМП-2 примерно в 4 раза. Основным направлением модернизации БМП-2 с "Бережком" является установка автоматической всесуточной системы управления огнем (СУО) с комплексом управляемого вооружения "Корнет", обеспечивающим поражение тяжелобронированных целей на дальностях до 8 км, а также воздушных целей.

Новый комплекс вооружения БМП-2М включает целый ряд радикальных инноваций и технологических решений, обеспечивающих превосходство над американской БМП M2A3 "Брэдли" (Bradley) по огневой мощи примерно в 1,9 раза. При этом БМП-2 с данным комплексом вооружения превосходит штатную БМП-2 примерно в 3,8 раза.