Новые десантные корабли примут на борт вертолеты "Минога" перед испытаниями

Источник ТАСС сообщил, что морской вертолет должен быть принят на вооружение к 2028 году

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК) проекта 23900 "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко", строящиеся на керченском заводе "Залив", примут на борт перспективные противолодочные вертолеты "Минога" перед сдаточными испытаниями. Об этом сообщил ТАСС источник в военно-морской сфере.

"Универсальные десантные корабли "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" примут на борт палубные вертолеты, в том числе перспективные противолодочные вертолеты "Минога", еще до начала цикла сдаточных ходовых испытаний", - сказал собеседник агентства.

По его данным, перспективный морской вертолет должен быть принят на вооружение к 2028 году, до завершения строительства УДК на судоверфи "Залив".

По данным собеседника, кроме "Миног" вертолетоносцы будут оснащены палубными машинами различного назначения - поисково-спасательным Ка-27ПС, многоцелевым ударным Ка-52К ("Катран") и вертолетом радиолокационного дозора Ка-31.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

О кораблях и вертолете

В феврале 2021 года ТАСС сообщал, что корабелы судостроительного завода "Залив" приступили к формированию корпусов двух УДК. Тогда же стало известно, что вертолетоносец "Митрофан Москаленко" после завершения строительства станет флагманом Черноморского флота. Для его базирования в Севастополе готовится инфраструктура.

УДК способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить от нескольких сотен до 1 тыс. и более морских пехотинцев. Они оснащены доком для катеров, обеспечивающих высадку десанта, перевозят бронетехнику. Первые два отечественных корабля такого класса - "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко" - заложили на заводе "Залив" 20 июля 2020 года. Российские вертолетоносцы строятся по проекту 23900, разработанному Зеленодольским ПКБ.

На авиасалоне МАКС в 2021 году ТАСС сообщал, что холдинг "Вертолеты России" согласовал технические задания с поставщиками по проекту перспективного морского вертолета "Минога". В рамках форума "Армия-2020" холдинг подписал с военным ведомством контракт на опытно-конструкторские работы по этому палубному вертолету. В перспективе он должен заменить многоцелевой корабельный вертолет Ка-27. Он предназначен в первую очередь для обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок. Размеры будут привязаны к корабельным стандартам, а сама машина получит модули для установки вооружения.