11 июля, 02:06
Военная операция на Украине

ВС РФ уничтожили три самоходки Krab ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях

Кроме того, российские войска ударили «Солнцепеками» по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские войска на сватовском и краснолиманском направлениях уничтожили три вражеские самоходные гаубицы Krab польского производства. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

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"В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три самоходные гаубицы Krab западного производства, самоходная гаубица "Акация", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубица Д-30 украинских войск. Авиацией группировки войск "Центр" нанесены ракетно-бомбовые удары по двум пунктам временной дислокации, двум складам боеприпасов, а также по району сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ", - сообщил он.

Кроме того, добавил Савчук, военные группировки при помощи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М1" сбили три вражеских беспилотника.

Савчук также рассказал, что Российские войска на сватовском и краснолиманском направлениях ударили тяжелой огнеметной системой (ТОС) "Солнцепек" по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника. 

"На сватовском и краснолиманском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике 66-й, 63-й механизированных бригад ВСУ. <...> Тяжелой огнеметной системой "Солнцепек" поражены три опорных пункта и район сосредоточения живой силы противника", - информировал он.

По словам начальника пресс-центра, были уничтожены две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пикап. 

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© Информационное агентство ТАСС
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