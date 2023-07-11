В Минобороны России сообщили об ударе "Солнцепеками" по трем опорным пунктам ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук уточнил, что удалось уничтожить две бронированные машины, боевую машину пехоты и пикап

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские войска на сватовском и краснолиманском направлениях ударили тяжелой огнеметной системой (ТОС) "Солнцепек" по трем опорным пунктам и районам сосредоточения живой силы противника. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"На сватовском и краснолиманском направлениях огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике 66-й, 63-й механизированных бригад ВСУ. <...> Тяжелой огнеметной системой "Солнцепек" поражены три опорных пункта и район сосредоточения живой силы противника", - информировал он.

По словам начальника пресс-центра, были уничтожены две боевые бронированные машины, боевая машина пехоты и пикап.