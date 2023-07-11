Минобороны сообщило об уничтожении гаубицы М-777 в ходе контрбатарейной борьбы

В ведомстве отметили, что орудие противника удалось уничтожить минимальным количеством выстрелов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы поразили из "Мста-С" гаубицу М-777 ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ во вторник.

"Военнослужащие самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мста-С" Центрального военного округа (ЦВО) в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили артиллерийскую установку М-777 иностранного производства на краснолиманском направлении. В ходе боевой работы артиллеристы во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов и станций артиллерийской разведки выполнили поражение буксируемой гаубицы ВСУ", - сообщили в российском военном ведомстве.

Кадры боевой работы "Мста-С" по М-777 опубликованы во вторник Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что орудие противника удалось уничтожить минимальным количеством выстрелов на дальности более 18 км. За уничтожение техники расчеты представлены к государственным и ведомственным наградам.