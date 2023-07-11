11 июля, 03:05
Военная операция на Украине

Рогов сообщил о потере ВСУ нескольких БМП Bradley при атаке на село в Запорожской области

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отметил, что попытку наступления удалось отбить

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Российские силы уничтожили несколько БМП Bradley в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на населенный пункт Работино в районе Орехова на запорожской линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС во вторник председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

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"Под Работино, это ореховское направление запорожского фронта, было несколько волн атак. <...> Хорошо наши ребята держали оборону, плюс качественно артиллерия "положила" все снаряды. В итоге, как минимум, речь идет об уничтожении нескольких единиц Bradley, танки Leopard под вопросом. О танках спор идет, потому что аэроразведка не дала точного восприятия - были уничтожены танки или БМП. Попытка наступления была отбита, враг был уничтожен", - сказал Рогов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава украинской армии с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении. 

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