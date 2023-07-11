В ЛНР сообщили о существенном продвижении сил РФ под Купянском

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил об освобождении нескольких восточных территорий Харьковской области

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие за последние несколько дней значительно продвинулись в направлении города Купянска Харьковской области, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск. Также освобожден ряд восточных территорий Харьковской области", - сказал он.

Марочко отметил, что продвижение российских сил заставляет "украинские оккупационные власти" эвакуировать госучреждения, а бизнесмены "сворачивают свой бизнес и перемещают его на Западную Украину".

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили 65 военнослужащих и боевую машину пехоты ВСУ на купянском направлении.