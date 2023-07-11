В ЛНР сообщили о боях сил РФ с ВСУ, пытающимися прорвать оборону на донецком направлении

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, противник ежедневно теряет до батальона личного состава при попытках атаковать силы России

ЛУГАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие ведут ожесточенные бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающимися прорвать оборону на донецком направлении в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районах населенных пунктов Артемовск, Соледар, Васюковка [ДНР] вооруженные формирования Украины продолжают попытки прорвать нашу линию обороны. Ожесточенные бои идут на продолжении длительного времени, однако занять наши позиции на данном направлении украинским боевикам не удается", - сказал он.

Марочко отметил, что противник ежедневно теряет до батальона личного состава при попытках атаковать силы РФ на упомянутом участке фронта, но командование ВСУ "игнорирует данные потери".