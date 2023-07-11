Ростех в 2023 году поставит Минобороны РФ в два раза больше "кочующих" минометов "Сани"

В госкорпорации подчеркнули высокую потребность в этой технике в зоне боевых действий

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Ростех в текущем году в два раза увеличит поставки Минобороны России модернизированных минометов "Сани", которые можно применять по принципу "кочующих орудий", по сравнению с 2022 годом. Об этом во вторник сообщил директор индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов госкорпорации Бекхан Оздоев.

"Мы передали министерству обороны очередную партию современных минометов "Сани". Эта техника доказала свою надежность, эффективность и простоту в использовании при решении задач в современных боевых условиях. Потребности в ней высоки, а потому мы нарастили ее выпуск. В 2023 году министерству обороны будет передано в два раза больше этих минометных комплексов по сравнению с 2022 годом. Их очень ждут на фронте", - привели в госкорпорации слова Оздоева.

В Ростехе подчеркнули, что мобильность оружия позволяет использовать его по принципу "кочующих" минометов, когда они располагаются не в составе взводов, а отдельно, и постоянно меняют позиции. В результате противник вводится в заблуждение относительно системы огня и количества сил.

120-миллиметровый миномет 2С12А предназначен для уничтожения навесным огнем живой силы и средств противника, расположенных на открытой местности или в укрытиях полевого типа, на обратных скатах высот и в глубоких ущельях, в том числе в непосредственной близости к переднему краю обороны. С его помощью можно поражать огневые точки, командные пункты, разрушать окопы, траншеи, проделывать проходы в проволочных заграждениях, освещать передний край обороны, ставить дымовые завесы. Миномет может применять комплекс управляемого вооружения "Грань", 120-мм осколочно-фугасные мины всех модификаций, а также дымовые, осветительные и зажигательные мины.

Минобороны РФ неоднократно сообщало о применении российскими военными в ходе спецоперации тактики "кочующих орудий", когда в течение минуты они делают по пять-шесть выстрелов по цели, после чего меняют огневые позиции.