Путин назвал присвоение 39-й бригаде наименования "гвардейская" признанием отваги

Глава государства поздравил командование и личный состав бригады по случаю присвоения ей почетного наименования

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 39-й отдельной гвардейской мотострелковой краснознаменной бригады по случаю присвоения ей почетного наименования "гвардейская". Телеграмма опубликована на сайте Кремля во вторник.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России", - следует из текста поздравительной телеграммы.

Глава государства отметил, что умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности, а также высокого профессионализма.

Путин выразил уверенность в том, что воины-гвардейцы будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь россиян. Президент пожелал командованию и личному составу бригады крепкого здоровья и успехов.