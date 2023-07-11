Иркутский авиазавод передал Минобороны РФ партию учебно-боевых самолетов Як-130

В пресс-службе "Ростеха" добавили, что авиационная техника изготавливается в соответствии с графиком

ТАСС, 11 июля. Иркутский авиационный завод Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") передал Минобороны России партию учебно-боевых самолетов Як-130. Об этом сообщили журналистам в госкорпорации.

"Иркутский авиазавод выполняет свои обязательства по гособоронзаказу. Авиационная техника изготавливается в соответствии с графиком. В производстве находятся самолеты следующих партий, запланированные к поставке в текущем году", - сказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, слова которого приводятся в сообщении.

В Ростехе пояснили, что учебно-боевой самолет Як-130, разработанный ОКБ им. А. С. Яковлева (входит в состав корпорации "Иркут") выбран в качестве базового самолета для основной и повышенной подготовки летчиков ВКС России. Самолет Як-130 является основным компонентом учебно-тренировочного комплекса, включающего интегрированную систему объективного контроля, учебные компьютерные классы, пилотажные и специализированные тренажеры.

Як-130 - российский турбореактивный учебно-боевой самолет. Предназначен для обучения курсантов летных училищ на разных режимах полета и применения вооружений, характерных для самолетов четвертого и пятого поколений. Он также может использоваться в качестве легкого штурмовика.