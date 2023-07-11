РОЭ намерен представить средства борьбы с высокоточным оружием на форуме "Армия-2023"

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев указал, что российские оборонные предприятия разработали и наладили производство высокотехнологичных систем, способных противодействовать самым современным образцам высокоточного оружия

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (РОЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") представит российские средства борьбы с высокоточным оружием на форуме "Армия-2023". Об этом сообщили журналистам во вторник в компании.

"Рособоронэкспорт" представит гостям и посетителям форума "Армия-2023" разработанные и производимые российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса высокоэффективные средства защиты от высокоточного оружия", - сказали в компании.

"Рособоронэкспорт" представляет широкую линейку экспортных вариантов российских систем, рассчитанных как на всестороннее радиоэлектронное подавление элементов высокоточного оружия, так и на их физическое уничтожение. Комплексное применение этих средств гарантирует надежную защиту военных и гражданских объектов от любых современных и перспективных средств поражения", - сообщил генеральный директор РОЭ Александр Михеев, слова которого приводятся в сообщении. Он также отметил, что компания готова в рамках технологического сотрудничества вести с партнерами совместные разработку и выпуск новых образцов с учетом высоких компетенций российских предприятий.

В "Рособоронэкспорте" указали, что в сегменте средств радиоэлектронной борьбы с высокоточными боеприпасами высоко востребованы унифицированные модули радиопомех системы прикрытия объектов от прицельного применения высокоточного оружия "Поле-21Э", а также автоматизированная станция помех абонентам спутниковой связи и спутниковой радионавигационной системы Р-330Ж. "Эти средства обеспечивают эффективную защиту охраняемых объектов от одиночных и массированных ударов любого высокоточного оружия с боевыми частями в обычном снаряжении с различными системами наведения, в том числе в условиях интенсивного применения противником средств радиопротиводействия", - добавили в компании.

Глава РОЭ отметил, что современный опыт военных конфликтов демонстрирует сильно растущий тренд на применение высокоточных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. Он также указал, что российские оборонные предприятия разработали и наладили производство высокотехнологичных систем, способных противодействовать самым современным образцам высокоточного оружия. "Их эффективность доказана в реальных боевых условиях", - привели слова Михеева в компании.