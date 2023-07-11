11 июля, 11:06
Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о взятии нескольких опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

Речь идет о пунктах в районе Стельмаховки, Новоселовского и Куземовки

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие заняли несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении в зоне специальной военной операции, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Только за истекшие несколько суток наши подразделения значительно продвинулись на этом [купянском] направлении. В районе Стельмаховки, Новоселовского и Куземовки даже были заняты довольно-таки существенные опорные пункты вооруженных формирований Украины. Также восточнее Харькова есть продвижение наших войск. То есть ровненькой такой линией мы постепенно выдавливаем противника", - сказал он в эфире Первого канала.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие за последние несколько дней значительно продвинулись в направлении города Купянска Харьковской области. 

Теги:
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