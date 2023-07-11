11 июля, 11:22

Роскосмос будет защищать свои объекты от БЛА в том числе с помощью средств РЭБ

Согласно соответствующему документу, решение о необходимых мерах пресечения будет приниматься "незамедлительно"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Роскосмос установил порядок защиты своих охраняемых объектов от беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Для нейтрализации беспилотников в том числе будут применяться средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), следует из документа, опубликованного во вторник на официальном портале правовой информации.

В нем говорится, что полеты БЛА над охраняемыми объектами будут пресекаться "посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления", а также физического повреждения и уничтожения летающих над объектами аппаратов.

Подчеркивается, что решение о необходимых мерах пресечения будет приниматься "незамедлительно". 

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