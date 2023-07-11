МО РФ сообщило о попытках ВСУ наступать на донецком и краснолиманском направлениях

Попытки наступления также фиксировались на южнодонецком направлении, отметили в ведомстве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки пытались безуспешно наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение прошедших суток Вооруженные силы Украины продолжали безуспешные попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях", - сказал он.

Представитель российского оборонного ведомства уточнил, что на южнодонецком и запорожском направлениях украинская армия за сутки потеряла до 90 военнослужащих, а также 4 танка. "Противник на данных направлениях потерял до 90 военнослужащих, 4 танка, 15 боевых бронированных машин, 5 пикапов, орудие FH-70 производства Великобритании, а также 2 гаубицы Д-20 и 2 "Мста-Б", - добавил он.

Потери ВСУ на краснолиманском направлении составили до 105 военных. "За сутки уничтожено до 105 украинских военнослужащих, 2 танка, 5 боевых бронированных машин, 3 пикапа, самоходные артиллерийские установки "Акация" и "Гвоздика", а также гаубицы Д-20 и Д-30", - уточнил он.

Конашенков также отметил, что за прошедшие сутки ВС РФ отразили на краснолиманском направлении три атаки ВСУ и пресекли действия диверсионно-разведывательной группы противника.

На купянском направлении за сутки ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы, добавил Конашенков. По его данным, на этом направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Новомлынск, Кисловка, Ольшана, Котляровка, Красное Первое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.