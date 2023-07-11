МО РФ сообщило об отражении атаки ВСУ в районе Ровнополя в ДНР

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков также отметил, что российские авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение подразделениям противника в районе населенного пункта Работино в Запорожской области

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ровнополя в Донецкой Народной Республике, рассеяв и отбросив противника на исходные позиции. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" и огнем артиллерии отражена атака ВСУ в районе населенного пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики. Противник рассеян и отброшен на исходные позиции", - сказал он.

Кроме того, Конашенков сообщил, что российские авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли поражение подразделениям противника в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.