МО РФ сообщило о поражении пунктов управления мехбригад ВСУ в ДНР и Запорожской области

Речь идет о двух пунктах управления 24-й и 65-й механизированных бригад украинских войск

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили пункты управления двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР и Запорожской области. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94-х районах", - сказал он.