11 июля, 10:55,
обновлено 11 июля, 10:59
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении пунктов управления мехбригад ВСУ в ДНР и Запорожской области

Речь идет о двух пунктах управления 24-й и 65-й механизированных бригад украинских войск

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили пункты управления двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР и Запорожской области. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации в течение суток поражены два пункта управления 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк Донецкой Народной Республики и Орехов Запорожской области, а также 75 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 94-х районах", - сказал он. 

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