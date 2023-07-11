11 июля, 10:56,
обновлено 11 июля, 11:38
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что система ПВО в Херсонской области сбила два самолета Су-25 ВСУ

Самолеты сбили в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области, отметили в ведомстве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Средства ПВО РФ в Херсонской области сбили два самолета Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Конашенков добавил, что российские военные уничтожили на херсонском направлении более 50 украинских военнослужащих и артиллерийскую систему М777 производства США. "На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено более 50 украинских военнослужащих, 6 автомобилей, а также артиллерийская система М777 производства США", - отметил он.

Кроме того, как указал Конашенков, Вооруженные силы РФ поразили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Антоновка в Херсонской области. 

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