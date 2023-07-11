МО РФ сообщило о перехвате трех крылатых ракет Storm Shadow и снаряда РСЗО HIMARS

По данным ведомства, российская система ПВО также уничтожила 10 беспилотников

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Средства ПВО РФ перехватили 3 крылатые ракеты Storm Shadow и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили 10 беспилотников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Перехвачены 3 крылатые ракеты Storm Shadow и 1 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Новокраснянка, Новодружеск Луганской Народной Республики, Володино Донецкой Народной Республики, Любимовка Запорожской области и Константиновка Херсонской области", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 455 самолетов, 241 вертолет, 4 966 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 649 танков и других боевых бронированных машин, 1 137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5 413 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 592 единицы специальной военной автомобильной техники.