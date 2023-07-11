МО РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР

Атаки отразили в районах населенных пунктов Невельское, Первомайское, Северное, Спорное и северо-западнее Клещеевки, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии, умелыми действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Невельское, Первомайское, Северное, Спорное и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики", - сказал он.