11 июля, 10:58,
обновлено 11 июля, 11:04
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении девяти атак ВСУ в ДНР

Атаки отразили в районах населенных пунктов Невельское, Первомайское, Северное, Спорное и северо-западнее Клещеевки, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки отразили девять атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии, умелыми действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Невельское, Первомайское, Северное, Спорное и северо-западнее Клещеевки Донецкой Народной Республики", - сказал он. 

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