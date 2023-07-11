11 июля, 10:58,
обновлено 11 июля, 11:11
Военная операция на Украине

МО РФ рассказало о потерях ВСУ при атаках в ДНР

По данным ведомства, украинская армия потеряла за прошедшие сутки до 250 бойцов и наемников

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Украинская армия потеряла за прошедшие сутки до 250 бойцов и наемников, американскую станцию контрбатарейной борьбы при безуспешных атаках в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районах населенных пунктов Спорное, Авдеевка, Майорское, Веселое, Курдюмовка и Красногоровка Донецкой Народной Республики нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. В ходе боевых действий уничтожено до 250 украинских военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 2 пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал он. 

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