МО РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

Противник потерял до 20 военных, отметили в ведомстве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском направлении за сутки потеряли до 20 военнослужащих, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы. Об этом заявил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 20 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал он.

По данным Конашенкова, на купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Новомлынск, Кисловка, Ольшана, Котляровка, Красное Первое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики.