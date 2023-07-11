Хинштейн заявил, что антидроновые комплексы смогут применять только силовики

Их также смогут использовать структуры ведомственной охраны, а также некоторые частные охранные предприятия, отобранные Росгвардией

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Правом использовать антидроновые комплексы будут обладать только силовые ведомства, структуры ведомственной охраны, а также некоторые частные охранные предприятия, отобранные Росгвардией. Соответствующие поправки дорабатываются в Госдуме, сообщил глава комитета палаты по информполитике Александр Хинштейн.

"Системы противодействия беспилотникам смогут использовать только силовые ведомства, структуры ведомственной охраны, а также частные охранные организации, которые пройдут соответствующий отбор Росгвардии. Именно такие поправки к нашему законопроекту, принятому весной в первом чтении, дорабатываются сейчас на площадке Госдумы", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале во вторник.

Он добавил, что считает преждевременными предложения ведомств, в том числе Минцифры, наделить аналогичными полномочиями отраслевые организации. "Использовать "антидроновые комплексы" должны только те, кто имеет соответствующую подготовку и квалификацию", - подчеркнул Хинштейн.

Речь идет о поправках ко второму чтению законопроекта, который наделяет МВД, ФСБ, Росгвардию, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП правом пресекать движение беспилотников в воздухе, в воде и на земле. Документ был внесен на рассмотрение палаты Хинштейном в соавторстве с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, в первом чтении Госдума приняла проект в мае. Как уточняли авторы инициативы, движение беспилотников будут пресекать путем их уничтожения или повреждения, а также подавления или преобразования сигналов дистанционного управления ими.