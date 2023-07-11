11 июля, 13:12,
обновлено 11 июля, 13:19

Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях в Татарстане

Министр обороны РФ в том числе посетил АО "Ремдизель", которое ведет капитальный ремонт и модернизацию, установку и монтаж вооружения и военной техники, а также автозавод "КАМАЗ", выпускающий грузовые автомобили

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ/КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник в ходе работы в Центральном военном округе (ЦВО) проверил выполнение гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятиях, расположенных в Республике Татарстан, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым посетил АО "Ремдизель", которое ведет капитальный ремонт и модернизацию, установку и монтаж вооружения и военной техники, а также автозавод "КАМАЗ", выпускающий грузовые автомобили.

В столице Татарстана Шойгу и Минниханов посетили Казанский вертолетный завод, где им доложили о производстве легких вертолетов "Ансат" и различных модификаций военно-транспортного вертолета Ми-8. Кроме того, министр обороны РФ и глава Татарстана посетили АО "Казанский оптико-механический завод". Это предприятие выпускает дневную наблюдательную оптику, приборы ночного видения, многофункциональные лазерные дальномеры и тепловизионные приборы разведки. 

Теги:
Минниханов, Рустам НургалиевичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияТатарстан
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