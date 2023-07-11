11 июля, 13:14,
обновлено 11 июля, 13:32
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ

В МО РФ отметили, что министр обороны, в частности, поручил главному автобронетанковому управлению Минобороны рассмотреть вопрос о формировании с "Камазом" рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне СВО

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ/КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о заинтересованности Минобороны России в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ, заявили в военном ведомстве.

Там сообщили, что Шойгу во вторник в ходе работы в Центральном военном округе проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях, расположенных в Республике Татарстан. В МО РФ отметили, что Шойгу, в частности, поручил главному автобронетанковому управлению Минобороны России рассмотреть вопрос о формировании с "Камазом" рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне СВО.

Шойгу также заявил о заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ, отметили в ведомстве. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияВоенная операция на Украине
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