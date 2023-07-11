Корабли ВМФ приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив

В Минобороны РФ отметили, что экипажи кораблей совместно с пассажирскими судами работают в круглосуточном режиме

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Большие десантные корабли (БДК) "Калининград" и "Оленегорский горняк" Военно-морского флота (ВМФ) России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Большие десантные корабли "Калининград" и "Оленегорский горняк" Военно-морского флота России приступили к перевозке автотранспорта через Керченский пролив. Сегодня первый рейс из порта "Кавказ" в порт "Крым" совершил экипаж БДК "Оленегорский горняк", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что экипажи кораблей ВМФ России совместно с пассажирскими судами работают на Керченской переправе в круглосуточном режиме. Десантные корабли способны принять на борт до 40 автомобилей каждый.

В Минобороны указали, что по обращению министерства транспорта РФ большие десантные корабли ВМФ России задействованы для разгрузки Крымского моста со стороны Краснодарского края в пик курортного сезона на случай большого скопления транспорта в направлении полуострова Крым.