Шойгу: ВСУ потеряли в рамках так называемого контрнаступления более 26 тыс. военных

Результаты боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, добавил министр обороны РФ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 4 июня потеряли в рамках так называемого контрнаступления более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения. Об этом заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С 4 июня потери противника составили более 26 тыс. военнослужащих и 3 тыс. единиц различного вооружения", - сказал он.

По данным Шойгу, за это время российские войска уничтожили 21 самолет, 5 вертолетов, 1 244 танка и другие боевые бронированные машины противника, 17 танков Leopard производства Германии, пять колесных танков АМХ производства Франции и 12 боевых машин пехоты Bradley производства США. Кроме того, уничтожено 914 единиц специальной автомобильной техники, 2 зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня, 403 орудия полевой артиллерии и миномета. Российские средства противовоздушной обороны сбили 176 снарядов HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 беспилотника Украины.

Шойгу особо отметил урон, который российские войска нанесли вражеской артиллерии. "Еще раз повторю - 403 орудия, включая 43 американские артиллерийские системы М777 и 46 самоходных артиллерийских установок из Польши, США и Франции", - сказал министр.

Он добавил, что российские войска продолжают наносить удары высокоточным оружием по резервам противника и поступающей с Запада военной технике, существенно снижая наступательный потенциал украинских войск.

Шойгу также отметил, что в Минобороны РФ в курсе того, результаты боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО. "Они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника. Особо выделяют, подчеркну, высочайшую стойкость наших военнослужащих и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки", - сказал он. Все командиры на всех уровнях понимают и чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена и с честью выполняют задачи", - отметил Шойгу.