11 июля, 15:10,
обновлено 11 июля, 15:27
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что ВСУ продолжают свои безуспешные "мясные штурмы"

Министр обороны РФ рассказал о попытках украинских военнослужащих прорвать оборону России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают свои безуспешные "мясные штурмы", пытаются на разных направлениях прорвать оборону ВС РФ. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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"Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии", - сказал он.

По словам Шойгу, за двое суток практически непрерывных боев противник потерял до 90 человек личного состава, четыре танка, из них три - Leopard, 15 БМП, из которых шесть - Bradley. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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