Шойгу заявил, что ВСУ продолжают свои безуспешные "мясные штурмы"

Министр обороны РФ рассказал о попытках украинских военнослужащих прорвать оборону России

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают свои безуспешные "мясные штурмы", пытаются на разных направлениях прорвать оборону ВС РФ. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии", - сказал он.

По словам Шойгу, за двое суток практически непрерывных боев противник потерял до 90 человек личного состава, четыре танка, из них три - Leopard, 15 БМП, из которых шесть - Bradley.