11 июля, 15:13,
обновлено 11 июля, 15:54
Военная операция на Украине

Шойгу заявил, что ВС РФ на краснолиманском направлении перешли в контратаку

© Минобороны России

По словам министра обороны, российские войска продвинулись на 1,5 км в глубину и 2 км по фронту

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российские войска на краснолиманском направлении перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 км в глубину и 2 км по фронту. Об этом заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На краснолиманском направлении штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск "Центр" отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка. Нанеся огневое поражение, российские подразделения перешли в контратаку, продвинувшись на 1,5 км в глубину и 2 км по фронту", - сказал Шойгу.

По его словам, прошедшая ночь также была неспокойна. "В ходе отражения атаки ВСУ в районе Работина было уничтожено более 70 украинских военнослужащих и 8 боевых машин пехоты. Таким образом, все планы ВСУ по наступлению были сорваны", - резюмировал министр. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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