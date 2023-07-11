Шойгу анонсировал возможное применение кассетных боеприпасов ВС РФ против ВСУ

Министр обороны РФ предупредил, что такая поставка США приведет к затягиванию конфликта на Украине

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Поставка американцами Киеву кассетных боеприпасов приведет к затягиванию конфликта на Украине. Об этом заявил во вторник журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Весь мир уже видел, что они [США] подтвердили передачу кассетных боеприпасов. Оправдывают это по-разному. Говорят, что с учетом того, что обычные боеприпасы 155-го калибра фактически закончились, поэтому сейчас до момента пока развернется их производство, решили прикрыть вот этими кассетными боеприпасами. Это, естественно, повлияет на затягивание конфликта", - сказал министр.

"Ни мы, ни американцы, ни Киев не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам, в то же время Россия, понимая какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации", - указал Шойгу.

"В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против Вооруженных сил Украины. Необходимо отметить, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы, что называется, на все случаи жизни. При этом они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее", - подчеркнул он.

По словам министра, в настоящее время командованием Объединенной группировки войск в районе проведения специальной военной операции принимаются дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов.