Шойгу: Путин дважды в сутки подробно заслушивает доклады командиров о ходе СВО

Министр обороны РФ также отметил самоотверженность военнослужащих и добровольческих подразделений на донецком направлении

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин дважды в сутки подробно заслушивает доклады объединенной группировки и командиров по обстановке на фронте. Об этом сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Хочу особо подчеркнуть, что несмотря на свою загруженность, верховный главнокомандующий дважды в сутки подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров по обстановке. Детально по каждому направлению. Все командиры на всех уровнях понимают и чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена и с честью выполняют задачи", - сказал он.

Министр также отметил самоотверженность военнослужащих и добровольческих подразделений на донецком направлении.

"На донецком направлении очень достойно воюют десантники 106-й и 98-й дивизий, 83-й десантно-штурмовой бригады. Самоотверженно ведут боевые действия военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, 6-й мотострелковой дивизии, 4-й мотострелковой бригады, также наши добровольческие подразделения, - про них можно отдельно говорить", - добавил он.

Он подчеркнул, что "эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные". "Несмотря на то, что все ребята, казалось бы, добровольцы, но на всех направлениях, будь то херсонское, южнодонецкое, бахмутское, - везде ребята воюют очень и очень достойно", - отметил министр обороны.