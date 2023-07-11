11 июля, 15:28,
обновлено 11 июля, 15:55

Российская армия увеличила закупки средств поражения в 2022 году в два раза

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Закупки для российской армии необходимых средств поражения в 2022 году были увеличены в 2 раза. Об этом заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Закупки необходимых средств поражения в 2022 году были увеличены в 2 раза. А в 2023 году за счет расширения производственных мощностей, за что отдельное спасибо всем тем, кто в этом задействован, работают круглые сутки без выходных, <...> мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года", - сказал он. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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