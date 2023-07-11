11 июля, 20:23
Военная операция на Украине

Шойгу: Украина разрекламировала наступление так, что треть стран ждали 11 июля для итогов

Министр обороны РФ прокомментировал вопрос о наступлении ВСУ на Запорожье и Крым, которым Запад угрожал с весны

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Киев настолько "раскрутил тему" с так называемым контрнаступлением, что треть стран мира ждали 11 июля и начала саммита НАТО в Вильнюсе, чтобы подвести итоги боевых действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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"По-моему, они настолько раскрутили и разогрели эту тему с контрнаступлением, что практически, если не полмира, то треть точно, ждала 11-го числа, чтобы подвести какие-то итоги - чего все-таки добились за это широко разрекламированное и анонсированное, как они его называли, "стратегическое" контрнаступление", - сказал он, комментируя вопрос о наступлении ВСУ на Запорожье и Крым, которым Запад с весны угрожал, и для чего Киеву были поставлены огромные объемы натовского вооружения и техники. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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