Потери ВСУ за "контрнаступление" и ответ РФ на поставки кассетных бомб. Заявления Шойгу

Украина с начала своего "разрекламированного контрнаступления" потеряла более 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения и не достигла целей ни на одном направлении. Об этом заявил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Он предупредил, что Москва в случае поставки Киеву американских кассетных боеприпасов будет вынуждена ответить применением собственных, и рассказал об увеличении поставок основных образцов вооружения и боеприпасов с начала прошлого года более чем в 5 и 10 раз соответственно.

ТАСС собрал основные тезисы Шойгу.

О "контрнаступлении" Киева

Украина ни на одном направлении не достигла целей своего "широко разрекламированного и анонсированного, как они его называли, "стратегического" контрнаступления".

С 4 июня Киев потерял свыше 26 тыс. военных и 3 тыс. единиц вооружения. В их числе 1 244 танка и других боевых бронированных машин, включая 17 немецких танков Leopard, 5 французских колесных танков AMX и 12 американских БМП Bradley.

Кроме того, были уничтожены 2 украинских зенитных ракетных комплекса, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня и 403 артиллерийских орудия и миномета.

Российские военные сбили 21 самолет и 5 вертолетов, 176 снарядов системы HIMARS, 27 крылатых ракет Storm Shadow и 483 беспилотных летательных аппарата.

Вооруженные силы Украины продолжают активные действия, в последние дни были отражены их атаки в районе Кармазиновки на краснолиманском направлении и близ Работино.

О докладах Путину и отличившихся бойцах

Президент РФ Владимир Путин дважды в сутки "подробно заслушивает командование объединенной группировки [российских войск в зоне специальной военной операции], а также отдельных командующих и командиров": "Детально по каждому направлению".

Среди особо отличившихся в боях соединений - 98-я и 106-я дивизии ВДВ, 90-я гвардейская танковая и 6-я мотострелковая дивизии, а также 4-я мотострелковая и 83-я десантно-штурмовая бригады.

Про добровольческие подразделения "можно отдельно говорить": "Эти ребята очень достойные, очень мотивированные и очень профессиональные".

О кассетных боеприпасах

Россия располагает кассетными боеприпасами "на все случаи жизни", они гораздо эффективнее американских, а их номенклатура шире и разнообразнее.

Москва, понимая угрозу таких боеприпасов для мирных жителей, воздерживалась и воздерживается от их применения. В случае их поставки Киеву Соединенными Штатами "российские вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения" против украинских военных.

Сейчас Вооруженные силы РФ принимают "дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов".

О выполнении гособоронзаказа