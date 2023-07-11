ЦПВС зафиксировал в Сирии девять нарушений воздушного пространства самолетами коалиции

Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Гуринов сообщил, что за сутки выявили девять случаев нарушения механизма деконфликтации, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал девять нарушений воздушного пространства республики истребителями международной коалиции. Об этом заявил во вторник заместитель руководителя ЦПВС контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе Эт-Танф за прошедшие сутки зафиксировано девять нарушений воздушного пространства САР двумя парами истребителей F-16, парой истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale, и одним самолетом МС-12 коалиции", - сказал Гуринов.

По его данным, за сутки зафиксировано девять случаев нарушения механизма деконфликтации, связанных с полетами беспилотных летательных аппаратов так называемой международной антитеррористической коалиции, в том числе восемь случаев в районе, закрытом для полетов в связи с проведением на севере Сирии совместных российско-сирийских учений.

Гуринов уточнил, что всего за время совместных российско-сирийских учений было зафиксировано 55 недеконфликтованных полетов беспилотников коалиции в закрытом районе, 10 опасных сближений дронов коалиции с российскими самолетами, а также четыре случая воздействия системами наведения беспилотников коалиции, которые привели к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны летательных аппаратов ВКС России.

Замруководителя ЦПВС также информировал, что за время проведения учений в период с 5 по 10 июля отработаны действия по поражению воздушных объектов, тактическому бомбометанию, постановке воздушных мишеней, условным пускам управляемых ракет класса "воздух-воздух", выполнена проверка системы группировки ПВО по отражению ударов средств воздушного нападения.