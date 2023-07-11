В Белгородской области открыли центр набора на контрактную службу в ВС РФ

Желающие заключить контракт с Минобороны смогут пройти тестирование, собеседование, а также узнать об условиях несения военной службы

ТАСС, 11 июля. Центр набора на контрактную службу в Вооруженные силы Российской Федерации открыли на базе регионального отделения ДОСААФ в Белгородской области. Об этом сообщил во вторник глава региона Вячеслав Гладков.

"Открыли сегодня центр набора на контрактную службу в Вооруженные силы Российской Федерации. Центр расположен на базе регионального отделения ДОСААФ. Его работа должна облегчить для молодых людей процесс заключения контракта с Министерством обороны", - написал он в Telegram-канале.

В центре кандидат может сразу пройти тестирование, собеседование, узнать об условиях несения военной службы. На базе ДОСААФ начальную военную подготовку могут пройти и школьники, и студенты. Для этого здесь установили современные тренажеры: электронный тир, тренажер управления коптерами, танком и БТР.

В перспективе в центре запустят стрелковые тиры и площадки для управления БПЛА. Кроме этого, власти региона выстраивают взаимодействие с системой регионального здравоохранения, центр снабдят транспортом. "Считаю, что это гораздо эффективнеe, чем открывать на базе центра медицинские кабинеты", - добавил Гладков.