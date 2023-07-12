Корветы "Громкий" и "Совершенный" ТОФ завершили заход в военно-морскую базу Шанхай

Моряки провели двусторонний обмен опытом между специалистами и посетили корабли друг друга

ТАСС, 12 июля. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Громкий" и "Совершенный" завершил недельное пребывание в военно-морской базе Шанхай Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в рамках делового захода, сообщила пресс-служба ТОФ.

"Российские и китайские моряки выполнили все запланированные мероприятия в ходе делового захода, провели двусторонний обмен опытом между специалистами, посетили корабли друг друга, поучаствовали в совместных спортивных состязаниях, а также побывали с экскурсией по городу", - говорится в сообщении.

Деловой заход отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота в военно-морскую базу Шанхай был проведен в соответствии с планом международного военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.

В настоящее время отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжает выполнение поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.