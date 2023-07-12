В ЛНР сообщили о прибытии иностранных наемников под Купянск для усиления ДРГ ВСУ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что большинство прибывших имеют узкую специализацию - большую часть составляют инженерно-саперные подразделения

ЛУГАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Иностранные наемники прибыли в подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные на купянском участке фронта, для усиления диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"Для усиления украинской группировки на купянском направлении отмечена переброска в этот район дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины. Отмечено прибытие с техникой и вооружением небольшого количества отдельных групп из числа иностранных наемников. <…> По экипировке, вооружению и технике можно предположить, что прибыли специалисты в области диверсионно-разведывательной деятельности", - сказал он со ссылкой на данные разведки РФ.

Марочко добавил, что большинство иностранных наемников, прибывших на упомянутый участок фронта, имеют узкую специализацию - большую часть составляют инженерно-саперные подразделения.

Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 июля сообщил, что на купянском направлении ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.