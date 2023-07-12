В ЛНР сообщили, что силы РФ отбили около пяти атак ВСУ под Серебрянским лесничеством

По словам подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, российские военные нанесли удар по подразделениям ВСУ, применив авиацию, артиллерию и огнеметные системы

ЛУГАНСК, 12 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие отбили около пяти атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), попытавшихся вернуть ранее занимаемые ими позиции в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе Серебрянского лесничества, Григоровки и Белогоровки вооруженные формирования Украины одновременно попытались осуществить действия наступательного характера с целью вернуть утраченные ранее позиции. Нашими войсками было отражено порядка пяти атак противника", - сказал он.

Марочко отметил, что российские военные нанесли удар по подразделениям ВСУ, применив авиацию, артиллерию и огнеметные системы. Потери противника в личном составе и технике уточняются.