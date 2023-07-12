В состав ВМФ России приняли новый ракетный корабль "Циклон"

Его построили на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы "Залив"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 "Циклон", построенный на судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы "Залив" (Керчь), вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

"Сегодня в городе Керчи на судостроительном заводе им. Б. Е. Бутомы состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" и подъема на нем Андреевского военно-морского флага. Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что для Керченского судостроительного завода МРК "Циклон" стал первым за последние 25 лет военным кораблем, прошедшим на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний.

В ведомстве рассказали, что, согласно флотской традиции, адмирал Евменов передал военно-морской флаг командиру корабля. Эта церемония стала своеобразной отправной точкой службы МРК "Циклон" и его экипажа. Приказом Главкома ВМФ корабль зачислен в состав Черноморского флота.

"Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота", - сказал адмирал Евменов, слова которого приводятся в сообщении.

Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" - российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны. Спроектированы центральным морским конструкторским бюро "Алмаз", имеют водоизмещение 800 тонн и вооружены ракетным комплексом "Калибр-НК".