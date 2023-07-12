Авиация группировки "Юг" нанесла ракетно-бомбовые удары по 10 объектам ВСУ

Экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесли поражение скоплению живой силы противника в районе Берховки, а расчет РСЗО "Торнадо" уничтожил артиллерийскую систему М777 производства США в районе Предтечино

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Авиация Южной группировки войск нанесла ракетные удары по 10 объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по десяти объектам противника на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях", - заявил Астафьев на видео, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, подразделения группировки отражают атаки штурмовых групп ВСУ, противник понес значительные потери при попытке прорыва в районе населенного пункта Водяное.

Как отметил Астафьев, экипажи тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" нанесли поражение скоплению живой силы противника в районе Берховки, а расчет РСЗО "Торнадо" уничтожил артиллерийскую систему М777 производства США в районе Предтечино.