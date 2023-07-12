МО РФ сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении

Противник потерял до 40 военнослужащих, два танка и боевую машину пехоты, отметили в ведомстве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ на купянском направлении уничтожили до 40 военнослужащих, два танка и боевую машину пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, на купянском направлении подразделениями Западной группировки войск, оперативно-тактической и армейской авиацией, а также артиллерией успешно отражены три атаки противника в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. В районах населенных пунктов Молчаново, Новомлынск, Ивановка Харьковской области и Артемовка Луганской Народной Республики поражена живая сила и техника ВСУ.

"За сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, 2 танка, боевая машина пехоты, а также 2 автомобиля", - сказал Конашенков.