МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Работина Запорожской области

Кроме того, армейская авиация и артиллерия поразили живую силу противника в районах населенных пунктов Марфополь, Работино и Луговское

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские войска в течение суток отразили две атаки Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении самоотверженными действиями российских войск отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Марфополь, Работино и Луговское Запорожской области", - сказал он.