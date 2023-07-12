12 июля, 11:24
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Работина Запорожской области

Кроме того, армейская авиация и артиллерия поразили живую силу противника в районах населенных пунктов Марфополь, Работино и Луговское

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российские войска в течение суток отразили две атаки Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На запорожском направлении самоотверженными действиями российских войск отражены две атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Кроме того, ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Марфополь, Работино и Луговское Запорожской области", - сказал он. 

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