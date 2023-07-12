12 июля, 13:49,
обновлено 12 июля, 14:03

МО РФ сообщило о приближении самолета ВВС Норвегии к границе России над Баренцевым морем

Нарушения госграницы не допущено, отметили в ведомстве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения государственной границы России приблизившимся к ней самолетом патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Об этом заявили журналистам в среду в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"12 июля 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - сообщили там.

Как отметили в центре, экипаж российского истребителя классифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. "При приближении российского истребителя иностранный военный самолет выполнил разворот от государственной границы РФ. Нарушения государственной границы РФ не допущено", - добавили там. 

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