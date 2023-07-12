Балтфлот провел учения по противоподводно-диверсионной обороне главной базы в Балтийске

В них задействовали более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения

КАЛИНИНГРАД, 12 июля. /ТАСС/. Балтийский флот провел учения по противоподводно-диверсионной обороне главной военно-морской базы в городе Балтийске Калининградской области, сообщила в среду пресс-служба флота.

"Военнослужащим отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) была поставлена задача в кратчайшие сроки провести тщательную проверку акватории Балтийской военно-морской базы на наличие возможных закладок "противником" взрывчатых веществ и схронов", - говорится в сообщении.

При обследовании акватории военной гавани Балтийска боевые пловцы отряда ПДСС осмотрели подводные части и винторулевые механизмы находящихся в порту базирования надводных кораблей.

"В рамках учения боевые пловцы уничтожили якорную мину, поставленную условным противником. Взрывоопасный предмет был ликвидирован его подрыва", - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что все другие задачи участниками учений были выполнены в полном объеме и с высоким качеством.

Там уточнили, что в учениях по противоподводно-диверсионной обороне задействовали более 10 надводных кораблей, катеров и судов обеспечения, к практическим действиям привлечено более 500 военнослужащих.

Подразделения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами функционируют в местах базирования Балтийской, Ленинградской военно-морских баз и предназначены для обеспечения защиты кораблей и подводных лодок Балтийского флота от диверсионно-разведывательных подразделений вероятного противника. На вооружении отрядов ПДСС стоят быстроходные лодки и новейшие катера типа "Грачонок" и "Раптор", современные образцы водолазного снаряжения, гидроакустические приборы и спецоружие для ведения боя, как на суше, так и под водой.