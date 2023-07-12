В МО РФ заявили, что ВС завершают прием вооружения и военной техники от ЧВК "Вагнер"

Ведомство приняло более 2 тыс. единиц техники и вооружения, а также около 20 тыс. единиц стрелкового оружия и более 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в соответствии с планом завершают прием вооружения и военной техники от подразделений ЧВК "Вагнер". Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Вооруженными силами Российской Федерации в соответствии с планом завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы "Вагнер", - говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что приняли более 2 тыс. единиц техники и вооружения, а также около 20 тыс. единиц стрелкового оружия и более 2,5 тыс. тонн различных боеприпасов.

В военном ведомстве уточнили, что ЧВК "Вагнер" передала сотни единиц тяжелого вооружения - танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" 122 мм, 2С3 "Акация" 152 мм, 2С5 "Гиацинт" 152 мм, 2С4 "Тюльпан" 240 мм, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое вооружение. Отмечается, что среди переданной техники десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях.

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В Минобороны указали, что тяжелая гусеничная техника, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки свозятся на полевые базы колесными тягачами на тралах с целью не допустить повреждения асфальтированных дорог. Колесная техника прибывает своим ходом, добавили там. Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, где ремонтно-восстановительные подразделения ВС РФ проводят техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению, отметили в военном ведомстве.