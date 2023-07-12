Гарантии безопасности для Киева и его сближение с НАТО. События вокруг Украины

Страны Группы семи (G7) приняли на полях саммита НАТО в Вильнюсе декларацию об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности для Украины. Приоритетом названо увеличение поставок вооружений, прежде всего дальнобойной артиллерии и боевой авиации.

В рамках саммита состоялось первое заседание Совета Украина - НАТО, создание которого, по словам генсека организации Йенса Столтенберга, позволило значительно приблизить Киев к альянсу.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что в ходе осмотра Запорожской АЭС не обнаружило никаких признаков минирования станции.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки пытались наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях, российские войска только на донецком направлении успешно отразили 30 атак противника, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Общие потери ВСУ составили порядка 710 военнослужащих.

Уничтожено 3 танка, 12 боевых машин пехоты и другая бронетехника, а также различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе иностранного производства. В районе населенного пункта Черевковка (ДНР) сбит украинский вертолет Ми-24. В Одесской области уничтожены склады топлива для ВСУ.

Нарышкин и Столтенберг о переговорах

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин подтвердил ТАСС факт телефонного разговора с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в конце июня. Основная часть длившейся около часа беседы "была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины". "Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной", - рассказал Нарышкин.

По словам главы СВР, переговоры по урегулированию конфликта на Украине "рано или поздно будут возможны", однако "условия для них должны еще созреть".

Генсек НАТО на итоговой пресс-конференции вильнюсского саммита альянса заявил, что переговоры по преодолению конфликта на Украине "пройдут только тогда, когда Украина будет готова к ним". Он повторил известный тезис Запада: "Чем больше военной помощи мы даем Украине, тем больше территории они могут освободить и тем сильнее они будут на переговорах".

Гарантии безопасности

Группа семи увеличит поставку вооружений Украине, при этом приоритет будет отдан дальнобойной артиллерии и боевой авиации, говорится в декларации "семерки" об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине. Киеву обещана поддержка в развитии оборонно-промышленной базы и обучении военнослужащих. "Семерка" намерена сотрудничать с Украиной в области обмена разведывательной информацией, поддерживать оборону в киберсфере, в том числе путем противостояния гибридным угрозам.

Страны G7 начнут переговоры с Украиной по двусторонним обязательствам и договоренностям в области безопасности. Кроме того, "семерка" пообещала работать с украинскими властями над расширенным пакетом договоренностей по безопасности в случае нового конфликта с РФ в будущем.

Лидеры стран G7 заявили, что продолжат оказывать экономическое и политическое давление на РФ, в том числе путем санкций и экспортного контроля. Они также высказались за создание механизма для возмещения ущерба Украине и подтвердили заморозку российских активов до выплаты ущерба Киеву.

В ответ Украина обязалась провести реформы в области госуправления, борьбы с коррупцией, а также усилить гражданский контроль за военной сферой. Киев должен повышать подотчетность при использовании партнерской помощи, продолжать реформы, которые подтверждают его приверженность демократии, верховенству права, уважению прав человека и свободе прессы.

Намерение G7 предоставить Украине гарантии безопасности "чрезвычайно ошибочно и потенциально очень опасно", потому что таким образом страны "семерки" посягают на безопасность России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина и НАТО

Создание Совета Украина - НАТО - это "значительный шаг, чтобы приблизить Украину к НАТО", заявил генсек альянса по итогам вильнюсского саммита организации. При этом он повторил, что "НАТО сможет направить приглашение Украине, когда страны альянса решат, что все условия выполнены".

По словам президента США Джо Байдена, вопрос о будущем членстве Украины в альянсе "упирается лишь в то, чтобы пережить следующие несколько месяцев".

"Итоги саммита НАТО в Вильнюсе - это очень необходимый и значительный успех для Украины", - сказал президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Совета Украина - НАТО. В другом выступлении в Вильнюсе он назвал результаты саммита хорошими, но не идеальными, поскольку Украина не получила официального приглашения стать членом альянса.

"После саммита в Вильнюсе путь в НАТО стал короче, но не стал быстрее", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он также заметил, что не понимает, о каких условиях предоставления членства в НАТО говорит альянс: "Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они?" По словам Кулебы, в Киеве исходят из того, что "есть все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО".

"Правила надо узнавать до начала игры, а не после", - отреагировала на сомнения Кулебы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это и есть придуманный западниками миропорядок, основанный на правилах. Кто поумнее, в нем не участвует, так как правил нет, их придумывают на ходу и меняют, если игра не приносит искомого результата", - добавила она.

Оружие для Киева

Правительство Великобритании объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в рамках которого Киев получит более 70 боевых и вспомогательных машин, включая боевые гусеничные машины разведки, и тысячи снарядов для танков Challenger 2. Лондон также выделит £50 млн ($65 млн) на ремонт ранее поставленной Великобританией военной техники и организует медицинский центр реабилитации украинских военнослужащих.

Япония предоставит Украине системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов, объявил премьер-министр Фумио Кисида в ходе саммита НАТО.

Австралия обещала выделить Киеву пакет военной помощи, включающий поставку бронемашин Bushmaster, а Нидерланды обещают уже в августе начать обучение летчиков пилотированию истребителей F-16, сообщил президент Украины по итогам встреч с австралийским премьером Энтони Альбанезе и и. о. премьер-министра Нидерландов Марком Рютте на полях саммита НАТО.

Зерновая сделка

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 июля направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложениями по реализации российской части зерновой сделки, сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик. По его словам, в письме "излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу".

Гутерриш "остается в контакте со всеми соответствующими сторонами по этому вопросу и выражает свою готовность к дальнейшему взаимодействию" с Россией, добавил Дюжаррик.

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ продолжают осматривать Запорожскую АЭС, они не обнаружили на станции мин и взрывчатых веществ, говорится в заявлении организации.

Специалисты агентства осмотрели зону периметра станции, а также брызгальный бассейн. Были проверены главный и запасной пункты управления, турбинный зал первого и третьего реакторов, насосы, реакторный зал первого блока. Никаких мин или взрывчатых веществ не обнаружено.

В заявлении уточняется, что эксперты "все еще ожидают необходимый доступ к крышам третьего и четвертого реакторов".