Самолеты проамериканской коалиции 10 раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии

Заместитель руководителя российского ЦПВС в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов отметил, что боевые самолеты совершали опасное маневрирование вблизи гражданских судов, подвергая опасности их пассажиров и вынуждая пилотов переходить на ручное управление

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Истребители проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки десять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе зоны Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"В районе зоны Эт-Танф, через который проходят международные воздушные трассы, зафиксировано десять нарушений воздушного пространства Сирии двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale и одной парой истребителей Typhoon коалиции", - сказал Гуринов.

По его словам, боевые самолеты совершали опасное маневрирование вблизи гражданских судов, подвергая опасности их пассажиров и вынуждая пилотов переходить на ручное управление. "Подобные действия авиации коалиции демонстрируют пренебрежение нормами международного права, подвергают опасности жизнь и здоровье мирных граждан и могут расцениваться как акт агрессии в отношении гражданских самолетов", - добавил Гуринов.

Как отметил глава ЦПВС, беспилотные летательные аппараты (БЛА) международной коалиции, возглавляемой США, также десять раз за прошедшие сутки нарушили безопасность полетов в Сирии.